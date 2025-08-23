Iğdır FK-Van Spor FK Maçı Sonuçlandı

TEKNİK DİREKTÖRLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Iğdır FK, evinde Van Spor FK ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında görüşlerini paylaştı. Iğdır FK’nın teknik sorumlu Mete Işık, “Dost ve kardeş Vanspor’la oynadığımız karşılaşma, maçtan önce de söylediğim gibi centilmenlik içinde geçecek ve temposu yüksek bir maç olacak demiştim. Bizim takım geçen haftaki olumsuz sonuç nedeniyle bu hafta çok iyi konsantre olmuştuk. Maça çok iyi başladık. Hırslı, tempolu başladık ama şanssızlıklar üst üste geldi” şeklinde konuştu.

İKİ TAKIMIN PERFORMANSLARI

Işık, ilk yarıda elektriklerin kesildiği anın oyunun temposunu etkilediğini belirtti. Hakem kararlarının da durumlarını olumsuz etkilediğini söyleyen Işık, “Genelde teknik adamlar hakemlere bahane bulur ama şimdi en basit hepimizin bildiği gibi UEFA, FIFA futbolu hızlandırmak için kalecilerin topu 8 saniye içinde oyuna sokmasını istiyor. Rakibin kalecisi aut atışlarını bir dakikadan önce atmadı. Bazı hareketlerde hakemin verdiği kararlar bizim için yanlış oldu. Penaltı verdi sonra vazgeçti gibi. Her şeye rağmen maç 0-0 bitti. Çok üzüldük. Yenmeyi çok istiyorduk. Ama zevkli, çekişmeli ve temposu yüksek bir maç olduğunu düşünüyorum. Son dakikalarda maçı verebilirdik. Vanspor yeni 1. Lig’e çıkmasına rağmen gayet kaliteli, güzel bir takım kurmuş. Zevkli, çekişmeli, güzel bir maç olduğunu düşünüyorum” dedi.

HAKAN KUTLU’NUN YORUMLARI

Van Spor FK’nın teknik direktörü Hakan Kutlu ise, “Oyunun ilk yarısında Iğdır bizden biraz daha üstün gözüktü. Yüzde 51’e yüzde 49 gibi bir üstünlükleri vardı ama tehlikeli bir pozisyonları yoktu. Tehlikeye dönüşebilecek atakları vardı. Ama son müdahalelerde bizim oyuncularımız çok başarılıydı. Oyunun ikinci yarısı tamamen lehimize döndü. Gerçekten oyuncularımız müthiş bir mücadele örneği sergilediler” şeklinde açıklama yaptı. Kutlu, “Beraberlik bizim adımıza kötü gözükmüyor ama beraberliğe sevinmiyoruz. Sadece takımımızın sahada göstermiş olduğu mücadele ve oyun anlayışı sevindiriyor” dedi.

GELECEK HAFTALAR İÇİN UMUTLAR

Kutlu, Iğdır’ın güçlü bir takım olduğunu ve sonuçların kendileri açısından iyi olduğunu vurguladı. “Biz ise yeni çıkmış bir takım kurgusu oluşturmaya çalışan, neredeyse 5-6 tane alt ligden oyuncuyla ilk 11’imizde başlayıp daha sonra yine alt ligden oyuncuları oyuna soktuğumuz bir dönemde 3 maçta 7 puan ve Iğdır deplasmanından alınan 1 puan bizim adımıza iyi gözüküyor” diye ekledi. Hakemlerin kararlarının da adil olduğunu söyleyerek, “Saha duruşu, bize ve oyunculara davranışı benim hoşuma gitti. Türk futbolu da bir hakem kazanıyor diyebilirim. Onları da ayrıca tebrik ediyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.