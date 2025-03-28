Iğdır FK ve Ümraniyespor Berabere Kaldı

MAÇIN ANALİZİ VE SONUÇLARI

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Iğdır FK, Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrasında her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maç boyunca çok üstün oynadıklarını ve birçok gol fırsatı yakaladıklarını ifade etti. “8. maçı oynayıp 9. maçla bu ekiple beraber oynadığımız maç sayısı oldu. Bunun içerisine bakıldığında gerçekten her hafta artarak devam eden bir oyun grafiği var. Maçın başından sonuna kadar çok üstün oynayıp çok fazla gol pozisyonuna girdiğimiz bir oyun. Bu şekilde pozisyonlara girip atamadık ve sonuçta da beraber bitirdiğimiz bir maç” dedi.

TARAFTAR DESTEĞİNE VURGU

Çağdaş Çavuş, taraftarlara çağrıda bulunarak, “Maçın başından sonuna kadar içerideki oyuncu grubunun desteklenmesi gerekli. 7 maçımız kaldı. Seyircilerimiz destek vermeye devam etsinler. Oyuncular ile bağ kurup saha içinde olsalar bile onlara destek vermelidirler” diye ekledi.

ÜMRANİYESPOR’UN DEĞERLENDİRMESİ

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Ömer Faruk Mahir ise puan paylaşımına dikkat çekti. “Maçı değerlendirecek olursak her takımın da inanılmaz mücadele ortaya koyduğu bir maçtı. Puanları bölüşmek zorunda kaldık. Maçın hakkı da biraz öyleydi. Rakibimizin de kaçırdığı pozisyonlar var. Oyunu domine ettiği anlar var” ifadesini kullandı. Mahir, kalan maçlarla ilgili olarak ise, “Iğdır’a başarılar diliyorum, biz de kalan maçlarımızda aynı dirayetle oyunumuzun üzerine koyarak devam edeceğiz” dedi.