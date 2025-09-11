Iğdır FK Yeni Teknik Direktörünü Belirledi

IGDIR FK’DA YENİ TEKNİK DİREKTÖR ANLAŞMASI

Trendyol 1. Lig’de yer alan iddialı ekip Iğdır FK için yeni teknik direktör belirleniyor. Takım, 65 yaşındaki deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman ile prensipte anlaştı. Karaman, son olarak Moldova temsilcisi FC Zimbru Kişinev’de görev yaptı ve burada 18 maçta 2.11 puan ortalaması yakaladı. Bu başarı ile Moldova ekibini Avrupa Kupaları’na taşıdı.

IĞDIR FK’DA SEZON PERFORMANSI

Hikmet Karaman, daha önce Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda Adana Demirspor’u çalıştırdı. Şu anki teknik direktörü Çağdaş Çavuş olan Iğdır FK, bu sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve toplamda 5 puan topladı.