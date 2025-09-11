Haberler

Iğdır FK Yeni Teknik Direktörünü Belirledi

IGDIR FK’DA YENİ TEKNİK DİREKTÖR ANLAŞMASI

Trendyol 1. Lig’de yer alan iddialı ekip Iğdır FK için yeni teknik direktör belirleniyor. Takım, 65 yaşındaki deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman ile prensipte anlaştı. Karaman, son olarak Moldova temsilcisi FC Zimbru Kişinev’de görev yaptı ve burada 18 maçta 2.11 puan ortalaması yakaladı. Bu başarı ile Moldova ekibini Avrupa Kupaları’na taşıdı.

IĞDIR FK’DA SEZON PERFORMANSI

Hikmet Karaman, daha önce Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda Adana Demirspor’u çalıştırdı. Şu anki teknik direktörü Çağdaş Çavuş olan Iğdır FK, bu sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve toplamda 5 puan topladı.

Havza’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Havza'da yapılan uyuşturucu baskınında 89 gram esrar ve sentetik uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. İki şüpheli, adliyeye sevk edilip tutuklandı.
Yemen’de HUsilerin Kontrolündeki Saldırılarda 35 Ölü

Yemen'in kuzeyinde Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlenen hava saldırılarında 35 kişi öldü, 131 kişi yaralandı; ölümler başkent Sana'da yoğunlaştı ve sivillere ait yapılar da zarar gördü.

