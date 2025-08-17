Iğdır’ın Köy Yolları Yenileniyor. KÖYDES Programı Başarılı Çalışmalar Yürütüyor. 12,9 Kilometre Yol Bakım Tamamlandı. Muhtarlar Devlet Hizmetlerini Takdir Ediyor

YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Iğdır’daki köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince sıcak asfalt ile yeniden düzenleniyor. 2025 yılı Kırsal Altyapının Desteklenmesi Programı çerçevesinde yapılan çalışmalarda, kent genelinde 13 ayrı proje hayata geçirildi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalar, merkez ilçede 7, Karakoyunlu’da 3, Aralık’ta 2 ve Tuzluca’da 1 projeyi kapsıyor.

YAPILAN PROJELERİN DETAYLARI

Projeler dahilinde toplam 2,65 kilometre sıcak asfalt serimi, 106,49 kilometrelik yol ağında bakım onarım çalışmaları, 2 yeni menfez inşaatı ve 1 mevcut menfezin yenilenmesi planlanıyor. Öne çıkan çalışmalar arasında, Yayıcı köyü grup yolunda 1,3 kilometrelik sıcak asfalt serimi ve Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican köy yolunda 4,45 kilometre BSK binder serimi yer alıyor. Ayrıca, merkez ilçede Suveren ve Çilli mezralarına ulaşımı sağlayan 12,9 kilometrelik grup köy yolunda da bakım onarım işlemleri tamamlandı. Mevsimsel şartlar nedeniyle bozulan köy yollarında yapılan iyileştirme çalışmalarının ise 2025 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.

MUTLU MUHTARLARDAN YORUMLAR

Çilli köyü muhtarı Mehmet Parim, KÖYDES kapsamındaki çalışmaları olumlu bulduğunu belirterek, “Allah razı olsun, devletimiz çok iyi hizmetlerde bulundu. Daha önce bu konuda büyük bir sıkıntımız vardı. Gerçekten özverili çalışmaları var. Birçok köyde de bunu görüyorum, çok güzel emek veriyorlar. Bu hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum.” dedi. Yaycı köyü muhtarı Ferhat Yıldız ise, uzun yıllar Avrupa’da kaldığını anlatarak, “Üç gündür ekiplerimiz yoğun bir şekilde bu sıcağın altında çalışıyor. Köyümüzün yollarına sıcak asfalt dökümü yaparak, Yaycı köyünü 1 numara yaptılar. Çünkü 16 köyün bağlantısı buradan geçiyor. Kervansaray grup köy yolları bağlantılar buradan geçiyor. Bizim de başka bu yoldan başka alternatif yok. Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışan işler, Allah devletimize zeval vermesin.” şeklinde konuştu.