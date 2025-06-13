Iğdır Kaymakamı Yavuz, Jandarma’yı kutladı

JANDARMA TEŞKİLATININ 186. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Iğdır’ın Karakoyunlu İlçe Kaymakamı Nurettin Yavuz, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü sebebiyle İlçe Jandarma Komutanı Harun Türkmen ve beraberindeki Jandarma personelini makamında kabul etti. Ziyaret esnasında, milletin huzur ve güvenliğini sağlamak için ülkemizin çeşitli bölgelerinde fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatının önemine dikkat çeken Kaymakam Yavuz, bu köklü geçmişe sahip kurumun üstlendiği sorumlulukla her daim milletin takdirini kazandığını ifade etti.

TEŞEKKÜR VE BAŞARILAR DİLENDİ

Kaymakam Yavuz, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Jandarma personelinin 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve görevlerinde başarılar diledi. İlçe Jandarma Komutanı Harun Türkmen ise, Kaymakam Yavuz’a destek ve iyi dilekleri için teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.