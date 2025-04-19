Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Hattı Tamamlandı

ENERJİ İŞ BİRLİĞİNİN YENİ HALKASI

Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Türkiye ile güçlü enerji iş birliğinin yeni bir ayağı olan Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın tamamlanmasını büyük bir coşkuyla karşıladı. Türkiye ve Azerbaycan arasında kardeşlik bağlarını güçlendiren bu proje, bölge halkında sevinç yarattı. Türkiye üzerinden Nahçıvan’a ilk kez doğrudan doğal gaz ulaştıracak bu hat, bölgenin enerji güvenliğini artırırken, halkının kesintisiz doğal gaza ulaşmanın mutluluğunu yaşamasını sağladı. Projenin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in öncülüğünde gerçekleştirildi ve bölge halkı tarafından coşkuyla kutlandı. Iğdır’dan başlayıp Nahçıvan’a ulaşan bu hattın sadece bir boru hattı değil, aynı zamanda kardeşliğin bir sembolü olduğu ifade ediliyor.

GELECEĞE DAHA UMUTLA BAKIYORLAR

Kış aylarında ısınma konusunda endişe duymadıklarını belirten Şemsettin Nağayev, Türkiye ile kurulan güçlü bağ sayesinde daha umutlu bir geleceğe baktıklarını aktardı. “Bize İran üzerinden gaz geliyordu. Kardeş ülke üzerinden gelmesi daha güzel olur. Çünkü Türkiye bize yakındır. Doğal gazın Türkiye üzerinden gelmesi hepimizi memnun ediyor” dedi. Türkiye ile bir millet, iki devlet olduklarını söyleyen Fuzuli Garibov ise, “Bu gazın bize gelmesi bizim için hayırlıdır. Türkiye’den geldiği için biz bir millet, iki devlet olarak seviniyoruz. İran’dan gelen gaz bazen kesiliyordu. Artık sürekli gelecek. Türk halkına teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz. Bize kendi gazımızı ulaştırdığı için minnettarız” ifadelerini kullandı.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE KARDEŞLİĞİ KUVVETLENDİRİYOR

Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattının iki ülkenin kardeşliğini pekiştirdiğini açıklayan Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, projeyle birlikte Nahçıvan’daki Azerbaycanlı kardeşlerinin rahat bir nefes aldığını belirtti. Ünsal, “Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattı faaliyete geçmeden önce Azerbaycanlı kardeşlerimiz İran üzerinden doğal gaz ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Ancak bu durum zaman zaman sıkıntılara yol açıyordu. Artık her köşede doğal gaz kullanılıyor. Nahçıvan halkı Azerbaycan’ın kendi doğal gazını kullanıyor” diye konuştu. Bu hattın faaliyete geçmesiyle birlikte Nahçıvan’ın enerji konusundaki sıkıntılarının sona erdiğini vurguladı.

DÜNYAYA ÖRNEK OLUYORLAR

Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji iş birliği ile dünyaya örnek olduğunu dile getiren Ünsal, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’e bu kardeşliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu enerji iş birliği ile birlikte tüm dünyaya örnek olmuş durumdalar” dedi. Azerbaycan’ın enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasının bazı kişileri rahatsız edebileceğini belirten Ünsal, Türkiye’nin şimdi bir enerji ülkesi haline geldiğini vurguladı. Bu iş birliğinin sonsuza kadar sürmesi gerektiğini ifade etti.