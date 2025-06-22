Iğdır, Tarım Ürünleri İçin Verimli

Iğdır, Doğu’nun Çukurovası

Ermenistan, İran ve Nahçıvan ile sınırı bulunan Iğdır, 861 rakımda bulunan bir bölge olarak iklimi ve coğrafi koşulları sayesinde birçok tarım ürününün yetişmesine olanak tanıyor. ‘Doğu’nun Çukurovası’ olarak bilinen Iğdır, bölgenin sebze ve meyve ihtiyacını karşılıyor. Özellikle iklim sayesinde üreticilerin bol ve verimli ürünler elde ettiği Iğdır’ın Oba köyünde yaşayan Alican Akçan (60), bu sezon 100 dönüm arazisine ektiği karpuzları Adana’dan sonra hasat etmenin mutluluğunu yaşıyor. Akçan, damlama sulama sistemi ile yetiştiricilik yaparken, hasadına Iğdır Valisi Ercan Turan, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Tingiş ve kurum personeli katıldı.

Iğdır’da Üretimin Artışı

Iğdır Valisi Ercan Turan, “Iğdır’da yıldan yıla hem üretimin niteliği artıyor hem niceliği artıyor. Hesapladığımızda Adana’dan hemen sonra hasat yapılması ciddi bir avantaj” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Burada həm yerli tohumlarımızı ön plana çıkartıyoruz, hem de vatandaşlarımız tarafından kabul gören ürünlerimize öncelik veriyoruz” dedi.

Rekolte Beklentileri

Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Tingiş, 100 dekarlık alanda yapılan üretimden yaklaşık 1000 tona yakın rekolte beklediklerini belirtti. Adana usulü malçlama, damlama ve mini tünel sistemi sayesinde hasadı yaklaşık 25 gün erkene çektiklerini ifade eden Tingiş, “Biz üreticilerimizin her daim yanındayız, yeter ki üreticilerimiz üretsinler. Bilgi ve tecrübelerimizden yararlandırıyoruz. Iğdır, Doğu Anadolu’yu besleyebilecek kapasite ve altyapıya sahip bir yer. Adana’nın bir hafta arkasından geliyoruz ama güzel de bir rekolte beklentimiz var” şeklinde sözlerini tamamladı.

Sevgi ile Üretim

Karpuz üretiminde geçen yıl 4 kez ürün toplamayı başaran Alican Akçan, bu yıl da ilk hasadını haziranda yaptığını belirtti. 15 yıldır karpuz yetiştiren Akçan, daha iyi ürün alabilmek için sürekli çalıştığını ifade etti. Karpuzların tamamen doğal yöntemler ile yetiştiğini, bol güneş altında olgunlaştığını ve bunun tadına yansıdığını dile getiren Akçan, ektiği ürünün hasadını diğer üreticilerden erken yaptığını kaydetti. Akçan, pazar sorunu yaşamadıklarını belirtti ve, “Yaptığım işten çok memnunum. Birçok bölge illerin ihtiyacını karşılıyoruz ve iç piyasaya da veriyoruz. Bu işi severek, aşk ile yapıyorum” dedi. Ayrıca, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hedefinin yine 4 kez hasat yapmak olduğunu sözlerine ekledi.