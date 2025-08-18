Iğdır Ücretsiz, Arıcılık Üzerine Çalışmalar Yapıyor

ARICILIĞIN YAYGINLAŞTIRILMASI

Iğdır Üniversitesi, arıcılığı yaygınlaştırmak ve bal verimini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Ağrı Dağı eteklerinde üretilen balın hasatına başlandı. Üniversite, “Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler” alanındaki ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında, arıcılığın bölge ekonomisine katkısını artırma yönünde öncü bir rol oynamaktadır.

ÖZGÜN AROMA VE ZENGİN BESİN DEĞERİ

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından Ağrı Dağı ve Pamuk Dağı eteklerinde, 1250 rakımlı yerleşkede üretilen balın hasat dönemi başladı. Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü ve Pamuk Dağı eteklerinde bulunan zengin flora, arıların beslenmesinde önemli bir kaynak oluşturuyor. Bu bölgeden elde edilen bal, kendine özgü aroması, yüksek besin değeri ve doğal içeriği ile dikkat çekiyor. Geven, kekik, ada çayı, lavanta ve akasya gibi bitki türlerinin yoğun olduğu bölgede, üretilen bal ile hem yüksek aroma kalitesi hem de zengin besin içeriği ön plana çıkıyor.

SADECE DOĞAL VE YEREL ÜRÜNLER

Hasat edilen ürünler, Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından satışa sunulacak. Bu çalışmalar, yerel halkın geçim kaynaklarını artırma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Arıcılık faaliyetleri, hem ekosistemin korunmasına katkı sağlıyor hem de bölgedeki tarımsal üretimin çeşitlenmesine olanak tanıyor.