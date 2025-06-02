Iğdır Üniversitesi, Konser İptal Edildi

MEZUNİYET HEYECANI BAŞLADI

Üniversitelerde mezuniyet coşkusu başlarken, Iğdır Üniversitesi’nin 3 Haziran’da gerçekleştireceği “2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni” kapsamındaki Aleyna Tilki konseri iptal oldu. Üniversite yönetimi, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı açıklamada, konserin gerçekleşmeyeceğini duyurdu fakat mezuniyet töreniyle ilgili bir değişikliğin olmadığını belirtti.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİNİN ETKİSİ

Aleyna Tilki’nin sahne alacağı belirli olduğunda bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiler oluştu. Konser iptaliyle ilgili kararın bu tepkilerin ardından geldiği ifade ediliyor. Diğer yandan, üniversite yönetimi, konserin iptaline dair nedenleri açıklamaktan kaçındı.

MEZUNİYET HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Öğrencilerin mezuniyet töreni hazırlıkları ise planlandığı gibi sürüyor. Tüm detaylar, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan bu özel gün için devam etmekte.