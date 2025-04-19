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Iğdır Valiliği Konseri Neşet Ertaş’ı Anıttı

NEŞET ERTAŞ’IN ANILDIĞI KONSER DÜZENLENDİ

Iğdır Valiliği, ‘Bozkırın Tezenesi’ olarak bilinen Neşet Ertaş’ı anmak amacıyla özel bir konser düzenledi. Konser, Vali Ercan Turan, şehir protokolü ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte, Neşet Ertaş’ın eşsiz türküleri dinleyicilere sunuldu.

Etkinlikte Iğdır’ın Kırşehirli Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, sahne alarak büyük ustanın eserlerini seslendirdi. Elektro bağlamasıyla Ertaş’ın ‘Gel Sevelim’ ve ‘Yandı Bağrım’ türkülerini icra eden Dede, dinleyicilerden tam not aldı. Başsavcı Dede’nin performansı, izleyenler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

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