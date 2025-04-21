Iğdırspor, Sakaryaspor’u 1-0 önde

İĞDIRSPOR SAKARYASPOR MAÇI GÜNCEL DURUMU

Iğdırspor ile Sakaryaspor arasındaki maçta son durum 1-0’lık Iğdırspor üstünlüğüyle devam ediyor. Anlık gelişmeler ve maçın golleri dikkatle takip ediliyor.

MAÇI CANLI İZLEME İMKANI

Iğdırspor Sakaryaspor karşılaşmasını TRT Spor üzerinden canlı olarak izlemek mümkün. Futbol severler için önemli bir fırsat sunuluyor.

MAÇIN BAŞLANGIÇ SAATİ VE YERİ

Bu akşam saat 20.00’de başlayacak olan Iğdırspor Sakaryaspor maçı, Iğdır Şehir Stadyumu’nda gerçekleşecek. İzleyiciler, takımlarını desteklemek için stadyumda yerlerini alabilecek.