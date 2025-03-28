IGFM’den Suriye’deki Azınlıklar İçin Uyarı

SURİYE’DE KATLİAM RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Uluslararası İnsan Hakları Topluluğu, Suriye’deki Aleviler, Kürtler ve Hristiyanlara yönelik potansiyel katliam riskine dikkat çekerek, ülkede devam eden şiddet, istikrarsızlık ve ekonomik çöküş konusunda uyarılarda bulundu. IGFM’nin Almanya örgütü, Suriye’deki geçici hükümetin dini azınlıklar ile muhaliflere yönelen hak ihlallerini sürdürdüğünü dile getirdi. Başta Frankfurt’ta yapılan açıklamada, geçici yönetimin şeriatı yargının temeli olarak yürürlüğe alabileceği öne sürüldü.

IGFM Yönetim Kurulu Sözcüsü Valerio Krüger, Suriye’deki Hristiyanların mezar taşlarındaki haçlara zarar verildiğini, üniversite alanlarında camiler inşa edildiğini ve Ramazan ayında yeme ile içmenin herkese yasaklandığını ifade etti. Krüger, okullarda kız çocuklarının erkek çocuklardan ayrı ders aldığını ve toplu taşımada ayrı oturmak zorunda kaldıklarını da belirtti. Ayrıca kadınların örtünmelerinin talep edildiğini de sözlerine ekledi.

IGFM’ye göre Suriye’de resmi olarak düşünce ve inanç özgürlüğü mevcut olsa da, Heyet Tahrir Şam liderliğindeki mevcut geçici hükümetin, şeriatın geçerli olduğu bir İslamcı devlet kurmayı hedeflediği kaydedildi. Ülkede intikamcı yargı, keyfi uygulamalar ve bireylerin intikamcı saiklerle hareket ettiği iddia edildi. Alman hükümetine, cihatçıların vaatlerine karşı dikkatli olması yönünde de uyarılar yapıldı.

IGFM, Alevilerin, Kürtlerin, Hristiyanların, Dürzilerin ve üniversite öğrencilerinin sistematik bir şekilde öldürüldüğünü vurgulayarak, Suriye’de yeni katliamların yaşanma tehlikesinin bulunduğunu belirtti. Mart ayı başında, devrik lider Beşar Esad’ın güçlü kalelerinden biri olarak görülen kıyı kentlerinde meydana gelen şiddet olaylarında, farklı kaynaklara göre 1,300 ile 2,000 Alevi sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı. IGFM, 1972 yılında Frankfurt’ta kurulan kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olup, günümüzde 3 binden fazla üyesi bulunmaktadır.