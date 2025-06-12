İgm Toplantısı Bugün Gerçekleşti

MECLİS TOPLANTISI DEVAM EDİYOR

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) haziran ayı çalışmalarına bugün yapılan 4. birleşim ile devam edildi. İGM Başkanı Mehmet Siper’in başkanlığında gerçekleştirilen bu oturumda birçok gündem maddesi görüşüldü ve kararlar alındı.

BÜTÇE DEĞİŞİKLİKLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, ‘2025 Mali Yılı Bütçesi ile Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilen 3 milyon 850 bin TL ödeneğin birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması konusundaki komisyon raporları’ ve ‘Şuhut İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine Tarım Hizmetler Makine Teçhizat Mal ve Hizmet Alımı için tahsis edilen 350 bin TL ödeneğin Şuhut ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğüne arazi aracı alınabilmesi için tahsis değişikliği yapılması konusundaki komisyon raporları’ kabul edildi.

HAZİRAN ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK

İGM’nin haziran ayı çalışmaları, yarın yapılacak olan birleşim ile sona erecek.