İğneada’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KIRKLARELİ’NDE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde bulunan İğneada beldesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Liman Tepesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana yayıldı. Yangının ardından Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, yangın bölgesine giderek ekiplerin çalışmalarını takip etti. Başkan Erdem, gazetecilere yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi. Ayrıca, yaz aylarında ormanlık alanlarda ateş yakmanın ve sorumsuzca izmarit atmanın büyük felaketlere yol açabileceğini vurguladı.

VATANDAŞLARA DOĞAYI KORUMA ÇAĞRISI

Erdem, “Vatandaşlarımızdan, doğamızı korumak adına daha dikkatli olmalarını ve ormanlarımızı tehlikeye atacak her türlü davranıştan uzak durmalarını önemle rica ediyorum.” diyerek konunun önemine dikkat çekti.