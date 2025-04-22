İğneada Gölü Denize Kavuştu

İĞNEADA LONGOZ ORMANLARINDA SU SEVİYESİ ARTIYOR

Kırklareli’nde, ilkbahar yağışlarının etkisiyle su seviyesinin yükseldiği İğneada longoz ormanlarındaki Mert Gölü denizle birleşiyor. Türkiye ve Avrupa’nın en büyük longoz ormanları, bu mevsimde derelerdeki su seviyesinin artmasıyla dikkat çekiyor. Mert Gölü’ne akan derelerin gölün doluluk oranını artırdığı gözleniyor.

YAZ AYLARINDAKİ DEĞİŞİM GÖZLEMLENİYOR

Yaz aylarında suların çekilmesiyle deniz ve göl arasındaki mesafenin açıldığına tanıklık edenler, şu günlerde su seviyesinin artmasıyla Mert Gölü’nün denizle birleştiğini izleyebiliyor. İçerisinde beş göl bulunması ve endemik bitkilerle birlikte deniz ve tatlı su balıklarını, kuşlar ve sürüngenleri barındıran longoz ormanları doğal güzelliğiyle farklı bir atmosfer sağlıyor. Bazı vatandaşlar ise seyir terasından deniz ve gölün birleşim anını izliyor.