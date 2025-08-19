İgor, Ofisin Sevimli Maskotu Oldu

İGOR’UN HUKUK BÜROSUNDAKİ YERİ

Eskişehir’de Avukat Ahmet Seyhan, 2,5 ay önce sahiplendiği 7,5 aylık dişi iguana ‘İgor’ ile hukuk bürosunda yeni bir dostluk kurdu. İgor, ofisin maskotu haline geldi. Ofisteki teraryumda ve balkonda özel olarak hazırlanan yuvasında, salata, meyve ve sebzelerden oluşan kahvaltı menüsü ile güne başlıyor. Karpuzu en sevdiği gıda olan İgor, ofiste karpuz yiyenlerin yanına mutlaka gidiyor.

SAHİPLENME KARARININ ARKASINDAKİ GEREKÇE

Tepebaşı ilçesindeki hukuk bürosunda hayvan sahiplenmeyi düşünen Ahmet Seyhan, çalışma arkadaşlarıyla birlikte fikir alışverişi yaptıktan sonra iguana beslemeye karar verdi. Haziran ayında sahiplendiği 5 aylık dişi iguanaya ‘İgor’ adını verdi. Sürüngen türleri arasında yer alan İgor, ofiste kısa sürede uyum sağladı. Başlangıçta korkutucu görünen bu hayvanla kurulan bağ, Seyhan için eşsiz bir deneyim oldu. Ahmet Seyhan, “Ofisimiz için evcil bir hayvan sahiplenme fikrimiz vardı. İlk defa soğukkanlı bir türle bağ kurmuş olduk. Bu yüzden çok mutluyum” şeklinde konuştu.

SOSYAL BİR HAYVAN OLARAK İGOR

İgor, kısa sürede ofisin maskotu haline gelerek, sosyal bir yapıya sahip oldu. Seyhan, iguananın kendisiyle birlikte çalışan arkadaşlarını tanıdığını ve onlarla etkileşimde bulunduğunu belirtiyor. Dava dosyalarıyla çalışırken yanlarından ayrılmayan İgor, sabahları kahvaltı menüsü ile güne merhaba diyor. Seyhan, “Aramızdaki bağ genelde yemek üzerine oluyor. Karpuzu çok seviyor. Ofiste serbest gezdiği zaman, elimde karpuz varsa mutlaka gelip bana eşlik ediyor” diyor.

İGOR’UN TEPKİLERİ VE İLGİ ÇEKİCİ YETENEKLERİ

Müvekkillerinin soğukkanlı hayvan konusunda ilk başta tepki gösterdiklerini söyleyen Seyhan, çocukların ise İgor’a büyük ilgi gösterdiğinin altını çiziyor. Renk değiştirme kabiliyeti sayesinde, ofis içinde İgor’un kaybolması sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Seyhan, “İgor’un özellikle yeşil dalların arasında rengini değiştirip gizlenmesi ve bizlerin onu araması ilginç anlar yaratıyor. Bunu haftalık yaşıyoruz” diye ekledi.