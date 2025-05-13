İGSAŞ, Tarımda Sürdürülebilirlik İçin Çalışıyor

İGSAŞ’TAN TARIMDA YENİLİKLER

İstanbul Gübre Sanayii AŞ (İGSAŞ), teknoloji odaklı projeleri ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla Türk çiftçisinin yanında olduğunu duyurdu. Şirketin 14 Mayıs Çiftçiler Günü’ne özel yaptığı açıklamaya göre, 54 yılı aşkın tecrübesiyle Türk tarım sektöründe aktif olan İGSAŞ, dijital dönüşümden sosyal sorumluluk projelerine, dikey tarımdan AR-GE faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunuyor. İGSAŞ’ın geliştirdiği mobil uygulama İGSAŞ APP, çiftçilere gübreleme takvimlerinden hava durumuna, sulama yöntemlerinden bitki gelişim verilerine kadar birçok alanda dijital destek sağlıyor. Çiftçiler, interaktif harita üzerinden arazilerini işaretleyerek bu alanlara özel veri akışını takip edebiliyor ve uzmanlara doğrudan sorular yöneltebiliyor.

ÇİFTÇİLER İÇİN EĞİTİM FAALİYETLERİ

“Toprağın İzinde” ve “Toprağıma Minnettarım” gibi projeler aracılığıyla çiftçilere doğru gübreleme teknikleri ve sürdürülebilir tarım yöntemleri hakkında eğitimler sunan İGSAŞ, geçen yıl 24 ilde düzenlenen çiftçi buluşmalarında akademisyenler ve uzmanların çiftçilerle bir araya geldiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği “İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama ve AR-GE Merkezi” projesinin çözüm ortağı olan İGSAŞ, Kağıthane Belediyesi binasında bulunan merkezde yıl boyunca üretim gerçekleştiriyor. Geleneksel tarıma nazaran yüzde 95 daha az su kullanılarak yapılan bu üretimle tarımda verimlilik sağlanması hedefleniyor.

YENİ YATIRIMLAR VE AR-GE ÇALIŞMALARI

İGSAŞ AR-GE Merkezi, düşük karbonlu gübrelerden yapay zeka algoritmalarına kadar çeşitli projeler geliştiriyor. Bu merkez, Türkiye’nin tarımsal alandaki dışa bağımlılığını azaltmaya ve yerli üretimi artırmaya yönelik çözümler üretiyor. Şirketin yeni yatırımları arasında, Samsun’da yıllık 277 bin 900 ton organomineral ve kompoze gübre üretim kapasitesine sahip bir tesis ve Hatay’da yılda 540 bin ton üretim gerçekleştiren bir fabrika yer alıyor. Bu yatırımlar, gübre ithalatını azaltma ve tarımsal üretimde dışa bağımlılığı düşürme hedefleri açısından önem taşıyor.

GELECEK HEDEFLERİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, Türk tarımının gelişimi için yarım asırdan fazladır hizmet ettiklerini belirtti ve şunları ifade etti: “İGSAŞ olarak kuruluşumuzdan bu yana temel hedefimiz toprağa değer katmak, çiftçilerimizin üretimini artırmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek. Bu vizyon doğrultusunda Türk çiftçisinin yanında durmayı, yalnızca ekonomik bir sorumluluk değil, toplumsal bir görev olarak görüyoruz. Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde anlamak ve üretimlerini ileriye taşımak için AR-GE projelerimize, yenilikçi yatırımlarımıza ve sahadaki destek faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Gelecekte de Türk çiftçisinin yanında kalarak, tarımın sürdürülebilir gelişimine birlikte yön vermeyi sürdüreceğiz.”