İHA, Gemi Yakınlarında Görüntülendi

GEMİ YAKINLARINDA İHA GÖRÜNTÜLENDİ

Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan, Gazze’ye yardım götürme niyetiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonunun gemisinin çevresinde bir insansız hava aracı (İHA) görüldüğünü açıkladı. Filisin asıllı milletvekili Hassan, X hesabında paylaştığı 16 saniyelik videoda, Özgürlük Filosu Koalisyonunun gemisinin yakınlarında bir İHA’nın varlığını bildirdi. Hassan, “Bir gözetim İHA’sı mı yoksa telsizle yönlendirilen ve gemiye saldırabilecek bir İHA mı bilmiyoruz. Bu nedenle, hazırlanıyoruz.” dedi.

GEMİYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Özgürlük Filosu Koalisyonu, X hesabından yaptığı açıklamada, “Madleen” yelkenlisinin üzerinde uçan bir İHA’nın tespit edildiğini belirtti. Açıklamada, “Lütfen, bu gemiyi ve görevi izlemeye devam edin. Olabildiğince çok insanın dikkatini Madleen’in üzerine çekin.” ifadeleri yer aldı. Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze’ye ablukayı kırmak ve bölgeye yardım taşımak için düzenlediği son sefer kapsamında 18 metrelik “Madleen” yelkenlisini 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya şehrindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan hareket ettirdi. Yelkenlide, İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham gibi 12 kişi mevcut.

İSRAİL’DEN AÇIKLAMA

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Gazze’deki Filistinlilere insani yardım ulaştıran gemiye karşı harekete geçmek için hazırlıklara başladıklarını duyurdu. Koalisyonun başka bir gemisi, geçtiğimiz ay bir İHA ile saldırıya uğramıştı. Özgürlük Filosu Koalisyonu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sona erdirmek amacıyla dünyanın çeşitli bölgelerinden kampanyalarla bir araya gelerek oluşturuldu; olası tehlikelere karşı da gizli tutuluyor. “Conscience” gemisi, Malta açıklarında 2 Mayıs’ta İHA saldırısına maruz kalmıştı.