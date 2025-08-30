İHA, Yılın En İyi Haber Ajansı

İHA’YA ÖDÜL DÜZENLEME TÖRENİ

İhlas Haber Ajansı, bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen “Beauty of Turkey 2025 Güzellik Yarışması” final etkinliğinde “Yılın En İyi Haber Ajansı” ödülüne sahip oldu. Onur Metin Şavluk’un organize ettiği final gecesinde, başarılarının ödülleri verildi. Törende, İHA Ankara Bölge Müdürlüğü, “Yılın En İyi Haber Ajansı” ödülü ile onurlandırıldı.

ÖDÜLÜ DİLARA BAKIRTEPE ALDI

Bu değerli ödülü, İHA’nın başarılı muhabirlerinden Dilara Bakırtepe aldı. Etkinliğe sosyal medya fenomenleri ve çeşitli basın mensupları katılarak renkli bir atmosfer oluşturdu.