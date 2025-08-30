Haberler

İHA, Yılın En İyi Haber Ajansı

İHA’YA ÖDÜL DÜZENLEME TÖRENİ

İhlas Haber Ajansı, bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen “Beauty of Turkey 2025 Güzellik Yarışması” final etkinliğinde “Yılın En İyi Haber Ajansı” ödülüne sahip oldu. Onur Metin Şavluk’un organize ettiği final gecesinde, başarılarının ödülleri verildi. Törende, İHA Ankara Bölge Müdürlüğü, “Yılın En İyi Haber Ajansı” ödülü ile onurlandırıldı.

ÖDÜLÜ DİLARA BAKIRTEPE ALDI

Bu değerli ödülü, İHA’nın başarılı muhabirlerinden Dilara Bakırtepe aldı. Etkinliğe sosyal medya fenomenleri ve çeşitli basın mensupları katılarak renkli bir atmosfer oluşturdu.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Milli Mühendislik Kabiliyetimiz Teminatımızdır.” dedi. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği düzenleniyor. Gençlerin heyecanı, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde Hızırreis platformunu inceledi ve gençlerin savunma mühendisliği alanındaki rolüne vurgu yaptı.
Haberler

Tokat’ta Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Erol Varol ve iki yolcu yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.