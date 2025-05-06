İHH, 700 Aileye Gıda Yardımı Yaptı

İHH GIDA YARDIMI YAPIYOR

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinde yaşayan ihtiyaç sahibi 700 aileye gıda yardımı ulaştırıyor. İHH Suriye Ofisi Sorumlusu Yusuf Bekkur, bu konuda yaptığı açıklamada, “İHH olarak Suriye’nin Kuneytra bölgesinde gıda kolisi dağıtımına başladık.” dedi. Bekkur, gıda kolisi dağıtımının yetim aileler, engelli aileler ve muhtaç aileler için yapıldığını belirterek, “Yardımseverlerden Allah razı olsun.” şeklinde konuştu. Taşınan gıda kolilerinin içerisinde sıvı yağ, kuru bakliyat, şeker, salça ve kahvaltılık ürünlerin bulunduğunu aktaran Bekkur, yardım çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

BÖLGEDE İHTİYAÇLAR BÜYÜK

Yardımlardan faydalanan bölge sakinlerinden Muhammed El-Abdullah, “İHH Vakfına, yoksul vatandaşlara yardım sağladığı için teşekkür ediyoruz. İnşallah, halkımıza daha fazla yardım sağlamaya devam ederler çünkü insanlar gerçekten çok fakir ve büyük bir ihtiyaç içerisindeler. Bir kez daha İHH’ye gönülden teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullanarak destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuneytra Sosyal İşler ve Çalışma Müdürü Maysa Acununi ise yapılan yardımların bölge için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. Acununi, “İHH’ye, Kuneytra ilinin El-Kum bölgesinde dul kadınlara, yetimlere, engellilere ve kronik hastalara yönelik gıda yardımları sağladığı için çok teşekkür ediyoruz.” demekle birlikte, bölgenin ekonomik altyapıdan yoksun olduğunu vurguladı. “Bu ilde fabrika, sanayi tesisi, tüccar ve şirketlerin olmaması nedeniyle büyük bir ihtiyaç söz konusu. Bu nedenle bu tür yardımların süreklilik arz etmesi son derece önemli.” şeklinde önemli bir değerlendirmede bulundu.