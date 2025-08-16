İHH Afet Yönetimi Tatbikatı Gerçekleştirildi

AFET YÖNETİMİ TATBİKATI BASIN TOPLANTISI

İHH İnsani Yardım Vakfı, afetlere hazırlık amacıyla düzenlenen 5’inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı çerçevesinde Ankara’da bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda tatbikatın hedefleri, kapsamı ve sahadaki uygulamalar kamuoyuyla paylaşıldı. Afetlere hazırlıklı olmanın önemi ile kurumlar arası iş birliği ve gönüllülüğün afet yönetimindeki rolü de gündeme geldi.

YETKİLİLERDEN ÖNEMLİ VURGULAR

Basın toplantısı İHH Afet Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kars’ın tatbikat sunumu ile başladı. Ardından tatbikatın çalışma bölgelerinden gelen yayınlarla çalışma noktalarından bilgiler aktarıldı. Toplantıya İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin ve çeşitli AFAD yetkilileri katıldı. Açılışta Bülent Yıldırım, “Bütün arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederiz. Bu alanda dünyada en iyi ülkelerdeniz. Buradaki en güzel durum, sivil toplum kuruluşları ile kamu kuruluşları arasındaki diyalog ve iş birliği” diye ifade etti. Ayrıca, bu çabaların “bütün dünyaya örnek” olduğunu belirtti.

SİVİL TOPLUMUN ROLÜ

Gürsoy Osman Bilgin, konuşmasında İHH’nın afetlere müdahale konusundaki önemine dikkat çekti. “Afetler ülkemizin gerçeği. Günümüzde birçok felaket yaşanabilir. Bu durumda hazırlıklı olmamız şart. İHH, kuruluşundan beri hem ülkemizde hem de dünyanın her yerinde afetlere müdahale eden en önemli sivil toplum kuruluşu” şeklinde konuştu.

KOORDİNASYONUN ÖNEMİ

AFAD Eğitim ve Farkındalık Daire Başkanı Recep Şalcı, kapsamlı tatbikat için İHH’yı kutladı. Türkiye’nin dayanışma kültürüne işaret eden Şalcı, “Önceden planlı tatbikatlar, gerçek olaylardaki koordinasyonu güçlendirecektir. Birlikte çalışmak her zaman daha değerlidir” dedi.

AKREDİTASYONUN GÜCÜ

Hüseyin Ceven ise, tatbikata katkılarından dolayı İHH’ya teşekkür etti. Türkiye’nin Afet Müdahale Planı çerçevesinde akreditasyon sisteminin önemini vurgulayan Ceven, “İHH, sivil toplum kuruluşları arasında en fazla akredite ettiğimiz kurum” ifadelerini kullandı.

DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN BİRLEŞİM

Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Özkan Erel, İHH’nın düzenlediği tatbikata katılım sağladıkları için teşekkür ederek, “Afetler tek bir kurumun çözebileceği olaylar değil. Hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor” diye belirtti. Basın toplantısı, konukların kriz merkezini ziyareti ile sona erdi.