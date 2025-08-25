İHH, Afganistan’a Gıda Yardımı Yaptı

AFGANİSTAN’DA GIDA YARDIMI

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İhh) İnsani Yardım Vakfı, kuraklıkla mücadele eden Afganistan’da 1100 gıda paketi dağıttı. Vakıftan gelen bilgiye göre, ülkenin büyük vilayetlerinden biri olan Paktika’da kuraklık sebebiyle içme suyu sıkıntısı ve gıda kıtlığı ciddi boyutlara ulaştı. Bu yıl yağan yağmur miktarının oldukça düşük olması ve kuraklık nedeniyle yağmur suyuna bağlı tarım arazilerinde mahsul verimi yüzde 50 düştü. Ayrıca, yer altı su seviyelerinde 10 ile 20 metre arasında değişen düşüşler kaydedildi.

YARDIM PAKETLERİNİN İÇERİĞİ

Vakıf, gerçekleştirdiği yeni yardım çalışmasının ilk etabında 25 kilogram un, 5 litre yağ, 7 kilogram pirinç, 4 kilogram barbunya, 4 kilogram şeker, 4 kilogram hurma ve 1 kilogram yeşil çay içeren 1100 gıda paketi dağıttı. İHH, Afganistan’da birçok farklı insani yardım alanında faaliyet gösteriyor ve ihtiyaç sahiplerine eğitimden sağlığa, gıdadan barınmaya kadar geniş bir yelpazede destek ulaştırmayı sürdürüyor.