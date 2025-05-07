İHH, DIHAD’a 18 Binden Fazla Katılımcıyla Katıldı

İHH’NİN FUARA KATILIMI

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 160’tan fazla ülkeden 18 bini aşkın kişinin katıldığı Dubai Uluslararası İnsani Yardım ve Kalkınma Fuarı’na (DIHAD) katıldı. Vakıf tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde organize edilen bu etkinlikte, uluslararası sivil toplum kuruluşları, yardım ve kalkınma ajansları, özel sektör ve hükümet temsilcileri bir araya geldi. Fuarda 160’tan fazla ülkeden 1.063 kuruluş ve 18.000’den fazla katılımcı yer aldı.

ETKİNLİKTE DÜZENLENEN OTURUMLAR

Etkinlik kapsamında 64 ana oturum ve 197 atölye çalışması düzenlendi. Çatışma bölgelerinde insani yardım çalışmaları, finansman modelleri, kalkınma ile insani yardımın entegrasyonu, küreselleşme ve yerelleşmenin etkileri, iklim değişikliği ve nüfus hareketlerinin insani yardım üzerindeki etkileri fuarın belirgin temaları arasında yer aldı.

İHH GENEL SEKRETERİNDEN AÇIKLAMALAR

Fuarda İHH Genel Sekreteri Dr. Durmuş Aydın, “Küresel Kutuplaşmada Batı ve Doğu İnsani Yardım Sistemlerini Birbirine Bağlamak” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Aydın, bu tür uluslararası organizasyonların önemine dikkat çekerek, “2007 yılında ilk kez bu fuara katıldığımızda yalnızca bir katılımcıydık. Ancak son dört yıldır aktif olarak stantlarımızı açarak yer alıyoruz. DIHAD’daki deneyimimizi diğer kurumlarla paylaşıyor, hem Türkiye’nin dünya genelindeki insani yardım faaliyetlerini duyurmayı hem de temsil etmeyi hedefliyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.