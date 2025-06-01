İhh, Gazze İçin Yürüyüş Düzenledi

İHH ÖNCÜLÜĞÜNDE GAZZE VE KUDÜS İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın önderliğinde, İsrail’in Mavi Marmara gemisine saldırısının 15. yıl dönümü dolayısıyla “Her adım Gazze ve Kudüs için” yürüyüşü yapıldı. İsrail’in saldırısını kınamak amacıyla bir araya gelen birçok sivil toplum kuruluşu ve vatandaş, Ali Şelli Parkı’nda toplandı. Katılımcılar, Rabia Meydanı’na doğru yürüyüşe geçerek tekbirler getirip, “Kahrolsun İsrail” ve “Mehmetçik Gazze’ye” şeklinde sloganlar attı.

ŞANLIURFA GENÇ İHH BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Burada bir konuşma yapan Şanlıurfa Genç İHH Başkanı Ömer Faruk Sezer, “Dünyanın en büyük zalimliğe şahitlik ettiğini” ifade etti. Sezer, İsrail’in dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlediğini belirtti ve herkesin Gazze’deki zulmün sona ermesi için mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi. Şehitleri rahmetle anarak, “15 yıl önce siyonist işgalci İsrail Devleti yardım götüren gemi konvoyumuza saldırmıştı. Saldırının 15. yılında gerek Mavi Marmara gemimiz gerekse de Filistin, Gazze ve Kudüs’te verdiğimiz on binlerce şehidimizi rahmet ve özlemle anıyoruz.” dedi. Sezer, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.

SİVEREK’TE GAZZE MİTİNGİ DÜZENLENDİ

Yürüyüşün sona ermesinin ardından, toplanılan meydanda yatsı namazı kılındı. Siverek ilçesinde de Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Hürriyet Caddesi’nde Gazze mitingi gerçekleştirildi. Yüzlerce vatandaş, Filistin ve Türk bayrakları ile mitinge katıldı. Kalabalık, “Hamas’a selam direnişe devam” sloganı atarak, “Özgür Filistin”, “Filistin’in özgürlüğü insanlığın vicdanıdır” ve “Bir ölür bin diriliriz” yazılı dövizler taşıdı. Mitinge katılan Hamas yetkilisi Suhail Ahmed Hassan Alhendi, Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekti. Program, yapılan duanın ardından sona erdi.