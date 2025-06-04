İhh, Gazze’ye 1000 Hisse Toplayacak

GÜNCEL KAMPANYA BİLGİLERİ

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, Gazze’ye yardım amacıyla başlatılan kurban bağışı kampanyasının detaylarını paylaştı. Şu ana kadar kentte yaklaşık 700 hisse toplandığını ve hedeflerinin ise 1000 hisseye ulaşmak olduğunu ifade etti.

GAZZE’DEKİ DRAM

Tekin, 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze’de yaşanan ciddi bir insanlık dramı ve katliam olduğuna dikkat çekti. “Şu an 700’lü rakamlara yaklaştık. İnşallah hedefimizi tutturacağımızı düşünüyorum. Çünkü en yoğun günler, son 3-4 günlük dönem.” şeklinde konuştu.