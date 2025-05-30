İhh Hayır Çarşısı Açıldı

İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN HAYIR ÇARŞISI AÇILDI

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın Nevşehir Şubesi, ihtiyaç sahibi aileler için yeni bir hayır çarşısı açtı. Borsa Kavşağı çevresinde kurulan bu çarşının açılış törenine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Serhat Sonugelen, vakıf üyeleri ile bölge halkı katıldı.

DUA VE KURDELE KESİMİYLE AÇILIŞ YAPILDI

Açılış sırasında dua edilmesinin ardından kurdele kesimi yapılarak çarşı resmen hizmete girdi. Burada satışa sunulacak ürünlerden elde edilen gelirlerin, ihtiyaç sahibi aileler ve yetim çocukların bayramlık ihtiyaçlarına yönlendirileceği vurgulandı.