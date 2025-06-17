IHH Healthcare, Türkiye’de Sağlık Yatırımlarını Artırıyor

YATIRIM GÜÇLENİYOR

Malezya merkezli IHH Healthcare Berhad, Türkiye’deki sağlık yatırımlarını büyütmeye devam ediyor. Acıbadem Sağlık Hizmetleri aracılığıyla, Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesini Trakya Yatırım Holding’den almak için Rekabet Kurulu’na başvuru yapılmış durumda.

SAĞLIK GRUBU GÜCÜ

1991 yılında kurulan Bayındır Sağlık Grubu, Türkiye’nin köklü özel sağlık kuruluşları arasında bulunuyor. Grup bünyesinde yer alan Acıbadem Sağlık Grubu, yalnızca Türkiye’de değil; Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Hollanda ve Sırbistan gibi ülkelerde de sağlık hizmetleri sunuyor.

DÜNYA ÇAPINDAKİ YERİ

IHH Healthcare, dünya genelinde önde gelen özel sağlık hizmetleri sağlayıcıları arasında kabul ediliyor. Yatırımlarını arttırarak, Türkiye pazarındaki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.