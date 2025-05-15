İhh, Her Yetime Bir Fidan Dikti

İHH’NIN PROJESİ İLE FİDAN DİKİMİ

İHH, başlattığı ‘Her Yetime Bir Fidan’ projesi sayesinde destekte bulunduğu her yetim için bir fidan dikiyor. Projenin ilk aşamasında, İHH ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) iş birliğiyle 22 ilde toplamda 160 bin fidan toprakla buluştu.

DİKİM YAPILAN İLLER

Dikim işlemleri Antalya, Bursa, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Muğla, Yalova, Kütahya, Denizli, Mersin, Aydın, Uşak, Şırnak, Zonguldak, İzmir, Manisa, Çorum, Isparta, Batman ve Balıkesir illerinde gerçekleştirildi. İHH, Yetim Sponsorluk Projesi’ne katkı sağlayan bağışçılar için ‘Her Yetime Bir Fidan’ çalışması kapsamında dikilen her fidan hakkında SMS yoluyla bilgilendirme yapacak.

ÇEVRE BİLINCİNE KATKI

İHH, farklı alanlarda yetimlere ve ailelerine destek ulaştırmanın yanı sıra, bu yeni projeyle çevre bilincinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla 43 ülkede toplamda 132 bin 816 yetime destek veren vakfın, 12 ülkede 42 yetimhanesi, 1 Yetim Eğitim Merkezi ve 1 Eğitim Kampüsü ile yetimlere yönelik çeşitli çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.