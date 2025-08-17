İhh İnsani Yardım Vakfı Başarılı Tatbikat Yaptı

İHH İNSANİ YARDIM VAKFI AFET YÖNETİMİ TATBİKATINI TAMAMLADI

İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi, Ankara’da düzenlediği 5’inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatını başarıyla bitirdi. Bin 350 Afet Yönetimi gönüllüsünün katıldığı tatbikatta, kentsel, suda ve doğada arama kurtarma faaliyetleri yürütüldü. Tatbikatta senaryo gereği, 16 Ağustos’ta Ankara’nın Elmadağ ilçesinde gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Afet Yönetimi Ekipleri’ne deprem alarmı verildi. Alarmın düşmesinin hemen ardından 59 ilden ekip yönlendirildi ve hepsi Ankara’daki Afet Yönetimi Kriz Merkezi’nde toplandı. Görev çıkış kağıtlarını alan ekipler, çalışma alanlarına hareket etti.

TATBİKATTA FARKLI FAALİYETLER YÜRÜTÜLDÜ

Sekiz farklı bölgeden oluşan tatbikatta, ekipler arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra, medikal kurtarma, psikososyal destek, beslenme, barınma, ayni bağış ve depo yönetimi alanlarında da görev aldı. Ayrıca, tatbikatta 5 adet arama kurtarma köpeği de aktif görev üstlendi.

SAHADA GÖREV YAPILDI

Tatbikat sonrası İHH Afet Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kars, “Bugün İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 5’inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatımızı başarıyla tamamladık. Bu tatbikatta Afet Yönetimi bileşenleriyle sahada görev aldık. Bin 200’den fazla arama kurtarma gönüllümüzle 39 ihbarda 95 kişinin enkazdan canlı ya da cansız olarak ulaştırılmasını sağladık” şeklinde konuştu. Kars, tatbikat boyunca beslenme grup çalışmalarıyla 7 bin kişilik yemek çıkararak hem katılımcılara hem de vatandaşlara sıcak yemek sunduklarını belirtti. Ayrıca, psikososyal destek bağlamında 20’den fazla dezavantajlı çocuk için oyun terapisi alanı oluşturduklarını vurguladı.

TATBİKATIN SONUÇLARI VE GELECEK PLANLARI

Kars, “Sahadaki medikal kurtarma ekibimiz sayesinde 95 vatandaşımız, 44 alanında uzman sağlık çalışanıyla birlikte tahliye edilerek yetkililere teslim edildi. Barınma çalışma grubumuzla da 15 çadırdan oluşan çadır kent simülasyonu yaptık” dedi. İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Göksun ise tatbikatın olumsuz bir durum olmadan tamamlandığını ifade etti. Göksun, “Tatbikatlar ve eğitimler kendimizi geliştirmek için yapılıyor. Eksikliklerimizi görmekteyiz ve bunları iyileştirmek için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu. Tatbikat, yapılan çalışmalarla sona erdi.