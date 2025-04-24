İHH, İstanbul’da Deprem Yardımı Yapıyor

İHH YARDIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da yürütülen yardım faaliyetlerine dahil oldu. Yapılan açıklamada, İstanbul’daki depremler sebebiyle evlerine girmeyen ve geceyi park, bahçe ve cami avlularında geçiren 2 bin kişiye sıcak çorba sunulduğu belirtildi.

EKİPLER SAHADA

İstanbul’da 60 araç ve 214 gönüllü arama-kurtarma personeli, olay yerine çıktı. Ekipler; Arnavutköy, Sefaköy, Avcılar, Küçükçekmece ve Fatih’ten gelen bildiriler doğrultusunda işaretleme ve tahliye çalışmaları gerçekleştirdi. Vakıf, depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyor.