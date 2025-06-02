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İHH Kadın Kolları, Suriye’ye Yardım Gitti

İHH KADIN KOLLARINDAN SURİYE’YE YARDIM SEFERBERLİĞİ

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi Kadın Kolları ekibi, topladıkları zekat ve bayramlıkları yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak amacıyla Suriye’ye doğru yola çıktı. İHH İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç öncülüğündeki dernek üyeleri, Paşabey Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki dernek binası önünde dualar eşliğinde uğurlandı.

BAĞIŞLARIN DEĞERİ VURGULANDI

İHH İl Başkanı Efe Zileli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Yetimleri güldürmek, onların dertlerine ve sevinçlerine ortak olabilmek, aynı havayı teneffüs etmek için bağışçıların emanetleri olan zekat ve bayramlıkları Suriye’de bulunan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için ekibimiz Suriye’ye gidiyor” dedi. Zileli, bağışlarıyla destek veren hayırseverlere ve emeği geçen Kılıç ile ekibine teşekkür etti.

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