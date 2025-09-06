İHH Küresel Sumud Filosu’nu Destekledi

YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile İslami Dayanışma Platformu ve Filistin’e Destek Platformu, Küresel Sumud Filosu’na destek vermek amacıyla Üsküdar’da bir yürüyüş gerçekleştirdi. Fıstıkağacı Metro İstasyonu önünde toplanan katılımcılar, “Katil İsrail Filistin’den defol” ve “Yıkılsın Siyonist İsrail Devleti” sloganları atarak desteklerini dile getirdi. Katılımcılar ardından ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Üsküdar Meydanı’na ilerledi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Burada Filistin Destek Platformu’ndan İsmail İleri, 44 farklı ülkeden katılımcının Küresel Sumud Filosu’nu oluşturduğunu aktardı. İleri, filonun insanlık vicdanının ortak bir yansıması olduğunu vurguladı ve ablukayı denizden delme çabalarının stratejik ve tarihsel bir önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’yi anarak, “Bu filoyu korumak, yalnızca Gazze halkının değil, tüm insanlığın ortak vicdanını korumaktır,” diye konuştu. İleri, Birleşmiş Milletler’in İsrail’in saldırılarına karşı etkisiz kalmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Gazze’ye güvenli ve kesintisiz bir insani yardım koridoru açılması gerekliliğini vurgulayan İleri, uluslararası toplumu ve tüm hükümetleri hızlı bir şekilde harekete geçmeye davet etti. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise Gazze’ye doğru her gemi yola çıktığında İsrail’in alarm verdiğini belirtti. “Bu sefer yeryüzünden çok sayıda insan gemilere bindi ve o kadar çok gemi alındı ki artık bu ablukanın kalkma kararlılığını tüm insanlık gösteriyor,” dedi. Yıldırım, Türkiye’den toplanan yardımlar ve alınan gemilerle ilgili olarak, “Bizler Müslümanlar olarak bu işin neresindeyiz?” sorusuna, “Biz tam ortasındayız.” yanıtını verdi. Katılımcılar, basın açıklamasının ardından dağıldı.