İhh Kütahya, 200 Öğrenciye Destek Verdi

OKUL ÇANTASI VE KIRTASİYE SETİ DAĞITIMI

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, hayırseverlerin destekleriyle Kütahya’da 200 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti dağıttı. Dağıtılan setlerde, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, boya çeşitleri, kitap kabı ve cetvel takımı gibi kırtasiye malzemeleri bulunuyor.

EĞİTİM DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, gerçekleştirdiği açıklamada, “İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye’nin yanı sıra 36 ülkede eğitim öğretim yılının başlangıcında kırtasiye desteği çalışmalarına devam ediyor” dedi. Yenipazar, İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği olarak, “İHH İnsani Yardım Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz projeyle 200 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti dağıttık” diyerek ekledi.

HAIRSEVERLERE TEŞEKKÜR

Yenipazar, “Bu sette hem çocuklarımızın okul çantası hem de yıl boyunca ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleri var. Bu desteği, hayırseverlerimizin yaptığı bağışlarla temin ederek çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Dağıtımlarımızı, okul öncesinde milli eğitim müdürlüğümüzle görüşerek ve daha önce yaptığımız çalışmalarla sahada ihtiyaçları tespit ettiğimiz ailelerin çocuklarına yapıyoruz” şeklinde konuştu. Bağışçılara teşekkür eden Yenipazar, kış öncesinde öğrencilere bot, mont, atkı, bere ve eldiven gibi giyecek yardımlarında bulunacaklarını da sözlerine ekledi.