İHH’nın Yürüyüşü Büyüdü, Tepkiler Yükseldi

YÜRÜYÜŞ VE TEPKİLER

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın öncülüğünde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı tepki olarak Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne düzenlenen yürüyüş konuşmalarla sona erdi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından binlerce kişinin katıldığı etkinlikte “Katil İsrail Filistin’den defol” sloganları yükseldi ve katılımcılar tekbir getirdi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan kalabalık, “Anneler evlat doğuruyor, İsrail toprağa gömüyor”, “Zulme sessiz kalan zalime ortak olur”, “İsrail Avrupa kıyılarında vicdanı vurdu”, “Anne olmak bir insan hakkıdır. Peki Filistinli annelerin hakkı nerede?” yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüşün sonunda toplanılan Ayasofya Meydanı’nda Kur’an-ı Kerim okunarak Gazze’ye destek için konuşmalar yapıldı.

İSLAM DÜNYASININ ÜZERİNE DÜŞENLER

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, yaptığı konuşmada, İslam dünyasının sessizliğinin İsrail için bir cesaret kaynağı olduğunu ifade etti. İsrail’in yalnızca güçten anladığını belirten Yıldırım, “İsrail’le sofraya oturan aç kalkar. İslam dünyası şu anda İsrail’le normalleşme modasına girmiş durumda. İsrail’le normalleşen her ülke o sofraya oturduğunda bombalardan dolayı parçalanmış çocuk cesetlerini yemek için oturuyor demektir” şeklinde konuştu. Yıldırım, İsrail’le ticaretin durdurulduğunu aktararak, “Yetkililerden bir ricamız daha var. Menşei değiştirerek ticaret yapan şirketlerin üzerine de gidilsin ve yargılasın. Çünkü savaş suçu işlemiş gibidir” dedi. Ayrıca, akaryakıt veren ülkelerin de akaryakıtı kesmesi gerektiğini vurguladı.

AVRUPA HAREKETE GEÇİYOR

Yıldırım, halk ve devlet olarak Filistin’in yanında olduklarını ancak bunun yeterli olmadığını belirtti. “Mehmetçik’i de Gazze’de istiyoruz. Geçen vicdan gemisi Avrupa’nın tam dibinde vuruldu” diyen Yıldırım, Avrupa devletlerinin bu duruma dair harekete geçmesi gerektiğini söyleyerek, “Çünkü Avrupa’nın her tarafında halklar harekete geçti” ifadesini kullandı. Saldırıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını aktaran Yıldırım, Avrupa ve Latin Amerika’dan 600 avukatın başvurusu üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin ön soruşturmayı kabul ettiğini belirtti.

YAHUDİLER VE NETANYAHU

İHH Başkanı Yıldırım, “Türkiyeli, Avrupalı, Amerikalı, İsrailli Yahudiler… Netanyahu sizin de düşmanınız. Çünkü öyle bir antisemitizm rüzgarı başlattı ki dünyanın her tarafında size karşı kini atırdı. O nedenle bütün Yahudiler, Netanyahu’yu toprağa gömün” dedi. Ayrıca, Mavi Marmara Gemisi’nin İsrail askerlerince saldırıya uğramasının yıl dönümü olan 31 Mayıs’ta büyük bir eylem gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

ANNELERE SESLENİYOR

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı Onursal Başkanı Ramazan Kayan, etkinliğin Anneler Günü’ne denk geldiğini belirtti ve dünya annelerine seslenerek, “Gazze’dekiler anne değil mi? Çocuklarına, şehit olan yavrusuna kefen bulamayan anneler anne değil mi?” ifadesini kullandı. Gazzeli annelerden özür dileyen Kayan, “2 milyar Müslüman bir kapıyı açamadı” dedi. Özgürlük Filosu Koalisyonu Sözcüsü Ann Wright, Gazzeli annelerin katledilmeye devam edildiğini ve “Bir çocuğun öldürülmesini ancak bir anne anlar, Gazze’deki dayanışmaya kadınlar olarak destek veriyoruz” şeklinde konuştu. Yapılan duaların ardından eylem sona erdi.