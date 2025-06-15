Ihlara Balonu, Kaza Yaptı, Pilot Öldü

ÖLÜM CİDDİ BİR KAZA SONUCUNDA GERÇEKLEŞTİ

Aksaray’da Ihlara bölgesinden havalanan sıcak hava balonlarından biri, rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Bu iniş sırasında gerçekleşen kazada, balonun pilotu hayatını kaybetti ve 12 yolcu yaralandı. Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Karataş köyü yakınlarında meydana geldi.

SALDIYA YANIT OLARAK EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, saat 05.00 sularında Ihlara bölgesinden havalanan sıcak hava balonlarından biri, aniden gerçekleşen rüzgar değişikliği nedeniyle Karataş köyü yakınlarında sert iniş yapmak zorunda kaldı. Bu iniş sırasında kazanın gerçekleşmesi ile pilot yaşamını yitirdi, 12 yolcu ise yaralanarak yardım talebinde bulunuldu.

Kazanın bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma gönderildi. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak yaralıların Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmesini sağladı. Olay yeri incelemesi için Aksaray Cumhuriyet Savcısı da bölgeye geldi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA

Aksaray Valiliği, yaşanan balon kazası hakkında resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada; “15.06.2025 tarihi, saat 05.00 sularında, Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, anlık rüzgar değişimi nedeniyle saat 07.00 sularında Karataş köyü yakınlarında sert iniş yapmak zorunda kalmıştır. İniş sırasında yaşanan talihsiz kaza nedeniyle balonun pilotu arkadaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, balonda bulunan 12 yolcu ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri devam etmektedir. Kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.” şeklinde ifadeler kullanıldı.