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Ihlara Vadisi’nde Balon Düştü, 1 Ölü

BÖLGEDE İKİ SICAK HAVA BALONU DÜŞTÜ

Bölgenin turistik alanlarından Ihlara Vadisi’nde iki sıcak hava balonu havalandıktan kısa bir süre sonra Gözlü Kuyu mevkiine düştü. İhbar üzerine olay yerine birçok jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

KAZA SONUCU ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada yapılan ilk değerlendirmelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin balon pilotu Hüseyin Türk olduğu ifade edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

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