Ihlara Vadisi’nde Balon Kazası: 1 Ölü

KAZA AYRINTILARI

Kapadokya’nın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi bölgesinden sabah saat 05.00 sularında havalanan sıcak hava balonu, ani rüzgar değişiminden dolayı saat 07.00 sıralarında Karataş köyü civarında sert iniş yaptı. Bu olay sırasında, pilot Hüseyin Türk’ün ayağındaki ip dolanması sonucu sürüklenen sepetin altında kaldığı bildiriliyor. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler, pilot Türk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Hafif yaralanan 12 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade ediliyor. 6 yıllık deneyime sahip olan Türk, 3 çocuk babasıydı ve cansız bedeni otopsi için hastanenin morguna gönderildi. Cenazesi otopsinin ardından memleketi Nevşehir’e götürülecek.

BİLGİLERİNE ULAŞILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aksaray’daki sıcak hava balonu kazasına dair Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından teknik inceleme sürecinin başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, Aksaray Ihlara bölgesinden havalanan balonun, kalkış sonrası hava koşullarındaki ani değişiklik sebebiyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi. Açıklamada, “Balonun pilotu maalesef sert iniş neticesinde hayatını kaybetmiştir” denildi. Ayrıca, kalkış esnasında meteorolojik koşulların uygun olduğu, ancak bölgedeki beklenmedik rüzgar nedeniyle iniş kararının alındığı aktarıldı. Olayla ilgili olarak inceleme süreci devam ediyor.

DİĞER BALONDAKİ GÜVENLİK

Ihlara Vadisi bölgesinden kalkış yapan bir başka sıcak hava balonunun da ani rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yaptığı, ancak bu olayda herhangi bir yaralı veya can kaybının olmadığı öğrenildi.

VALİDEN DUYURU

Aksaray Valiliği, yaşanan kaza ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, anlık rüzgar değişimi nedeniyle saat 07.00 sularında sert iniş yapmak zorunda kalmıştır. Talihsiz kaza sonucunda pilot hayatını kaybetmiş, 12 yolcu hafif yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri devam etmektedir ve kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, balonun Hasan Dağı yönünden kalkış yaptıktan sonra Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti. Pilotun ayaklarının ipe dolandığı ve bu nedenle sepetin altında kaldığını vurguladı. Vali Kumbuzoğlu, “Turistlerimizin durumu iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık” şeklinde konuştu.