Ihlara Vadisi’nde Balon Uçuşu Gerçekleşti

ILHARA VADİSİ’NDE ÖZEL UÇUŞ

Aksaray’da Türkiye’nin önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Kapadokya’nın başlangıç noktasındaki Ihlara Vadisi, Anneler Günü’ne özel sıcak hava balonları ile havalandı. Valilik öncülüğünde düzenlenen etkinlikte anneler, Melendiz Çayı, Ihlara Vadisi, kaya oyma evler, Selime Katedrali ve Hasandağı manzarasına karşı uçtu.

ANNELERE SÜRPRİZ

Anneleriyle birlikte havalanan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, “Anneler Günü’nde annelerimize bir sürpriz yapalım” dedi. Özellikle çiftçi ve esnaf annelerine yönelik bu sürprizin önemli olduğunu dile getiren Vali Kumbuzoğlu, 2025 yılının Cumhurbaşkanının onayıyla ‘Aile Yılı’ olarak ilan edildiğini belirtti. Aileye yönelik yürütülen eylem ve faaliyetlerin devam edeceğini söyleyen Kumbuzoğlu, “Annelerimiz çok kutsaldır. Annelerin yeri çok farklıdır. Bu farkındalığı tüm çocuklarımız ve toplumumuzda alışkanlık haline getirmek için balon uçuşunu tercih ettik. Ihlara, bir dünya markası” şeklinde konuştu.

BALON SAYISI ARTIRILIYOR

Vali Kumbuzoğlu, Ihlara’da gün doğumunu balon uçuşu ile izleme fırsatı bulmanın yanı sıra, Melendiz Çayı, kaya oyma evler, Selime Katedral ve Hasandağı manzarası ile eşsiz bir görüntü sunduklarını ifade etti. “Balon sayısını 10’a çıkardık. Hedefimiz bu sayıyı 30’a ulaştırmak ve destinasyonlarımızı artırarak Ihlara’nın tanıtımını daha da geliştirmek” diyen Kumbuzoğlu, Türkiye ve dünya genelinde turistleri Ihlara’ya çekme hedefinde olduklarını belirtti.

HEYECANLI ANNE ve ÇOCUKLAR

Etkinlikte bulunan Serpil Çevik, “En güzel Anneler Günü hediyesini valimiz sayesinde aldık. Bugün, Anneler Günü’ne özel uçan balonla gezeceğiz. Çok heyecanlıyız, ilk kez biniyoruz. 4 çocuk annesiyim ve çok heyecanlandım” şeklinde konuştu. Hava Yıldırım ise “Bugünü ayarlayıp bizleri balona bindirdiği için valimize çok teşekkür ediyoruz. Anneler Günü olduğu için heyecanlıyız. İnşallah bu heyecanımızı yeneceğiz” diyerek mutluluğunu ifade etti.