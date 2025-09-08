İhlas Haber Ajansı Muhabiri Birinci Oldu

İhlas Haber Ajansı muhabiri Özkan Olcay, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) düzenlediği “Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması”nda fotoğraf dalında birinciliği kazandı. Bu yıl 39’uncusu gerçekleştirilen yarışmanın, hayatını kaybeden gazeteci Ümit Özdal anısına yapıldığı belirtildi. GGC, mesleki başarıları teşvik etmek, habercilikte kaliteyi artırmak ve kamu yararına yapılan eserleri ödüllendirmek amacıyla düzenledikleri bu yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından pek çok başvuru aldıklarını duyurdu.

UYGUN FİLLERLE YAPILAN DEĞERLENDİRME

Jüri üyeleri, farklı kategorilerde toplamda 12 eserin birincilik ödülüne layık görüldüğünü açıkladı. Özkan Olcay, fotoğraf dalında “Sürülerin zorlu ve tozlu yolculuğu başladı” isimli eseri ile birinciliği elde etti. GGC’nin yaptığı açıklamaya göre, GGC özel ödülü 27 Eylül’de kaybolan ve 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş’e verildi.

ÖDÜLLER VE ANILAR

Jüri özel ödülünün vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e verilmesi planlanırken, İsrail’in Gazze’deki insanlık dışı saldırılarını dünyaya duyurmaya çalışırken görevleri başında şehit olan gazetecilere yönelik “Basın Özgürlüğü Ödülü” ise 30 muhabiri şehit olan El-Cezire’ye takdim edileceği dile getirildi.