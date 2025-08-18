İhlas Koleji İMGEP Başladı. Yeni Kampüs Müjdesi Verildi. Eğitimde Değerler Ön Planda. Seminarler ve Atölyeler Yapılacak. Eğitim Her Çocuk İçin Yatırımdır. Program Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

İHLAS MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI BAŞLADI

İhlas Koleji, İhlas Mesleki Gelişim Programı’nın (İMGEP) Bahçelievler kampüsünde düzenlenen tören ile startını verdi. Programda konuşan İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, İstanbul’da önümüzdeki 5 yıl içinde yeni bir İhlas Koleji kampüsü açmayı hedeflediklerini söyledi. Her yıl düzenleme gelen İhlas Koleji Mesleki Gelişim Programı (İMGEP), öğretmenlerin gelişimine katkı sağlamak amacı taşıyor. Alanında uzman konuşmacıların seminerlerinin ve branşlara yönelik atölyelerin yer aldığı program, 29 Ağustos’a kadar devam edecek. 30. yıl kutlamaları ile başlayan İMGE, İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü’nde gerçekleşiyor.

PROGRAMDA KATILIMCI İSİMLER

Bahçelievler kampüsünde gerçekleşen programda İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur’un yanı sıra Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı, Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğretmenler yer aldı. İMGEP boyunca öğretmenler; seminerler, atölyeler ve farklı oturumlar ile mesleki gelişimlerine destek olunacak zengin içeriklerle buluşacak. Programda toplam 15 konuşma ve 25 atölye çalışması planlanıyor.

EĞİTİM DEĞERLERİ VURGULANDI

Kahvaltı ile başlayan günün oturumlarında, İhlas Koleji 30. Yıl Tanıtım Videosu ve Genel Müdür Hakkı Okur’un açılış konuşması yer aldı. Okur, otuz yılın coşkusunu hissedip İhlas Koleji’nin geçmişteki başarılarını anlattı. Eğitim kurumlarının bilgi aktarımının ötesinde, değerleri yaşatan bir yaklaşımda olduğunu ifade eden Okur, “Buradaki programlar yalnızca akademik değil liderlik, iletişim, pedagojik yenilikler açısından çeşitli eğitim fırsatları sunacak” dedi. Ayrıca İstanbul’da yeni bir kampüs açmayı planladıklarını belirtti.

İMGEP programı, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” konulu sunum ile devam etti. Prof. Dr. İlker Cırık, İhlas Kolejinin bu modeli uyguladığını vurguladı. Video gösteriminin ardından İhlas Koleji öğretmenleri 30. yılın coşkusunu yaşarken, kurucusu Dr. Enver Ören’in “Eğitim gönüllere dokunmaktır” sözü bir kez daha hatırlandı. Ayrıca 10, 20 ve 25. yılını dolduran öğretmenlere plaket verildi.

GÜNDE KOBİL VE SEMİNERLER

Eğitim-öğretim yılının sonunda, STEM eğitimci eğitimi sertifikası alan liderlere sertifikaları takdim edildi. Doç. Dr. Ahmet Salih Şimşek, “Maarif Modeli – Beceri Temelli Ölçme Değerlendirme” sunumuyla öğretmenlere önemli bilgiler aktardı. Öğle öncesinde, İhlas Koleji Okul Marşı’nın lansmanı yapıldı ve öğretmenler yeni marşı hep birlikte söyledi.

ÖĞRETMENLERE GELİŞİM YETİŞTİRİLDİ

Günün ikinci yarısında Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un “Dayanıklı Ruh, Dengeli Kimlik: Eğitimde İçten Dışa Güç” konferansı ile devam etti. Selçuk, öğrencilere sınır koyarak özgürlük tanınmasının önemini vurguladı. Ayrıca gün, Yıldız Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Emre Er’in “Veriye Dayalı Sınıf Yönetimi” başlıklı sunumuyla sonlandı. Er, öğrenci ile geçirilen her andan veri elde etmenin ve bu verileri değerlendirmenin önemine dikkat çekti.

