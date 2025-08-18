İhlas Koleji Mesleki Gelişim Programı (İMGEP) Başladı. İstanbul’da Yeni Kampüs Açmayı Planlıyoruz. Eğitimde Başarıyı Hedefliyoruz. Öğretmenler İçin Zengin İçerikler Sunuldu. Eğitim, Değerlerle Birleşmeli ve Gelişmeli. 30. Yıl Coşkusu Kutlandı

İHALES MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI BAŞLADI

İhlas Koleji, İhlas Mesleki Gelişim Programı (İMGEP) Bahçelievler kampüsünde düzenlenen bir törenle başladı. Program sırasında bir konuşma yapan İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, İstanbul’da önümüzdeki 5 yıl içinde yeni bir İhlas Koleji kampüsü açmayı hedeflediklerini belirtti. İhlas Koleji, öğretmenlerinin profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla her yıl düzenlediği seminerler ve atölyelerle öğretmenlerin branşlarına, hedeflerine ve teknolojik yeniliklere yönelik içerikler sunuyor. 29 Ağustos’a kadar sürecek olan bu program, 30. yıl kutlamaları ile Bahçelievler Kampüsü’nde başladı. Açılış programında, Hakkı Okur’un yanı sıra Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı, Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve birçok öğretmen bulundu. İMGEP boyunca İhlas Koleji öğretmenleri, kesintisiz gelişim için zengin içeriklerle dolu seminerler ve atölyelerle bir araya gelecek. Toplam 15 konuşma ve 25 atölye çalışması planlandı.

İLAHİ VE HEYECANLI AÇILIŞ KONUŞMASI

Gün, bir kahvaltı programı ile başlayarak, İhlas Koleji 30. Yıl Tanıtım Videosu ve Genel Müdür Hakkı Okur’un açılış konuşmasıyla devam etti. Hakkı Okur, 30 yılın coşkusunu hissederek, İhlas Koleji’nin geride bıraktığı başarılı yılları anlattı. İMGEP programının, 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlık amacıyla düzenlendiğini belirten Okur, “İhlas Eğitim Kurumları olarak sadece bilgi aktarımı değil, değerleri yaşatan bir anlayış içerisindeyiz. Çünkü bilgi değer ile birleştiğinde gerçek anlamını bulur. Buradaki programlar yalnızca akademik anlamda değil liderlik, iletişim, pedagojik ve eğitim alanında yenilikler alanında birçok eğitim alacaksınız. Her bir oturum, çocuklarımızın geleceğine yapılan birer yatırımdır. Enver Ağabeyin meşhur sözü, ‘Eğitim gönüllere dokunmaktır’ sözünü buradan hatırlıyor olacağız.” ifadelerini kullandı. Okur, stratejik hedefleri doğrultusunda İstanbul’da yeni bir kampüs açmayı planladıklarını ve bunun cesaretin, vizyonun ve eğitimdeki kararlılığın sembolü olacağını söyledi.

EĞİTİMDE YENİ VİZYONLAR SUNULDU

Programda, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” temalı bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. İlker Cırık, katılımcılara yeni eğitim vizyonlarını tanıttı. Cırık, İhlas Koleji’nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni uyguladığını vurgulayarak, yeni eğitim-öğretim modelini sistematik bir şekilde öğretmenlerle paylaştı. Yapılan konuşmaların ardından, İhlas Kolejinin Kurucusu Dr. Enver Ören’e atıfta bulunarak video gösterimi yapıldı. İhlas Koleji öğretmenleri, Ören’in “Eğitim, gönüllere dokunmaktır” sözü ile 30. yılın coşkusunu yaşadı. Plaket töreninde, 10, 20 ve 25. yılını dolduran öğretmenler ile çalışanlara teşekkür plaketi verildi. Ayrıca, STEM eğitimci eğitimi sertifikasını alan liderlere sertifikaları takdim edildi.

MARŞ LANSANI VE KONUŞMALAR

Öğle öncesinde son olarak İhlas Koleji Okul Marşı’nın lansmanı yapıldı ve öğretmenler yeni marşı birlikte söylediler. Ardından, Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, “Dayanıklı Ruh, Dengeli Kimlik: Eğitimde İçten Dışa Güç” adlı bir konferans verdi. Selçuk, öğrencilere yönelik bağın önemine dikkat çekerek, “Öğrencilere olması gerektiği kadar sınır çizerek özgürlük verin.” dedi. Selçuk’un sunumunun bitiminde öğretmenler, güncel eğitim yaklaşımları hakkında önemli bilgiler edindi. Gün, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emre Er’in “Veriye Dayalı Sınıf Yönetimi” başlıklı sunumuyla sona erdi. Er, öğrenciyle geçirilen her andan veri elde etmenin ve bu veriyi etkin bir şekilde değerlendirmenin önemine vurgu yaptı ve öğretmenlere bu verilerin nasıl işlenmesi gerektiğine dair faydalı ipuçları sundu.