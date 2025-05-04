İhlas Mağazası Adana’da Açıldı

ADANA’DA YENİ ŞUBE AÇILIŞI

İhlas Mağazası, Adana’daki 11’inci şubesini törenle açtı. Yeni mağaza, Arora motosikletleri uygun fiyatlarla ve elden taksit imkanı ile satışa sunacak. İhlas Mağazası ile Arora Motosiklet’in iş birliği ile tasarlanan bu konsept mağaza, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’nde hizmete girdi. Açılış törenine, mağaza yetkilileri ve Arora Motosiklet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ünverdi katıldı. Birbirinden farklı ürünlerin, Türkiye’nin önde gelen motosiklet üreticisi Arora Motosiklet’in de satışlarının yapılacağı mağaza, kurdele kesimi ve dua ile kapılarını müşterilere açtı.

İŞ BİRLİĞİ VE YENİ KONCEPT

Açılışta konuşan İhlas Pazarlama Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri, 11’inci şubenin özellikle bir konsept mağaza olduğunu ifade etti. Geleri, “Motosiklet konsept mağazalarımızın ikincisini Adana’da açıyoruz. Müşterilerimizden gelen yoğun talepler doğrultusunda yeni bir konsept ile hizmet veriyoruz. Buralar sadece motosiklet satan yerler değil. Çok sayıda tedarikçi firma ile çalışıyoruz, Arora bunların başında geliyor. Kendileri satış sonrası servis hizmetleri ve ürün kalitesi ile tanınan bir marka. Adana’nın en güzel lokasyonlarında bu pazarı oluşturuyoruz” dedi.

PANDEMİ SONRASI ARTIŞ

Pandemi sonrası dönemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Geleri, motosiklet satışlarının yükseldiğini ve İhlas Mağazaları ile bu artışı desteklediklerini belirtti. “Pandeminin ardından insanların ulaşım tercihleri değişti. Motosiklet en uygun ve en pratik ulaşım aracı haline geldi. İhlas Mağazalarında elden taksit imkanı ve kolay ödeme yöntemleri mevcut, bu yüzden çok tercih ediliyoruz. Türkiye genelinde 1 milyonu aşkın motosiklet satışı gerçekleşiyor. Dünya sıralamasında Türkiye, en çok motosiklet kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Biz de satışlarımıza başladık ve her geçen gün bu konsept mağazaların sayısını artıracağız” şeklinde konuştu.