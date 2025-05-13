İhlas Medya Grubu İletişim Ajanslarıyla Buluştu

İLETİŞİM AJANSLARIYLA BİR ARAYA GELİNDİ

İhlas Medya Grubu, iletişim ajansı kurucuları ve yöneticileriyle buluştu. Düzenlenen etkinlikte, grup tarafından iletişim dünyasına sunulan hizmetler paylaşıldı. Medya sektörünün önde gelen yayın organlarını barındıran İhlas Medya Grubu, iletişim ve halkla ilişkiler ajanslarının yöneticilerini ağırladı. Etkinlikte katılımcılara, grubun sunduğu haber, reklam, dijital içerik ve medya planlama hizmetleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. İhlas Holding binasında gerçekleştirilen organizasyon, PR ajanslarıyla medya arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, etkili iletişim stratejilerinin geliştirilmesini ve sektördeki yeniliklerin paylaşılmasını hedefliyor. Katılımcılar, İhlas Medya Grubu’nun sunduğu hizmetlerin ajansların iletişim süreçlerine ne denli katkı sağladığını görme şansı buldu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ VURGULANDI

Etkinlikte söz alan İhlas Medya Grubu Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, dijital dönüşüm yatırımları üzerine dikkat çekti. Ormanlı, “İhlas Medya Grubu olarak teknoloji satın alan değil, teknoloji üreten bir şirket olmak için yatırımlar yapıyoruz. Rekabet edebilmek için kendi teknolojinize sahip olmanız gerekir. Bu tarafta iyi bir ekip kurduk, kendi yazılımımızı geliştirdik ve TGRT Haber tarafında da bunu devreye aldık. Çok yakın zamanda Türkiye Gazetesi’nin 55 yıllık arşivini de devreye alarak yapay zeka desteğiyle bu birikimleri tüketicilere açıyor olacağız” dedi. Ormanlı ayrıca, sosyal medya mecralarının politikadan uzak olduğunu ve geniş bir hedef kitleye ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

AJANSLARLA İŞ BİRLİĞİ VE YENİ MARKA HEDEFLERİ

Ormanlı, iletişim ajanslarına sunulan hizmetler hakkında da bilgi verdi. “Bu organizasyonda iletişim ajansları ile bir araya gelerek faaliyetlerimizi paylaşmak istedik. Markalarımız iletişim ajansları için de çok değerli. Onların kendi müşterilerini daha geniş kitlelere ulaştırması açısından çok önemli. İletişim ajansları için en önemli şey doğru kitlelere erişilebilecek mecraların oluşturulması. Biz, 1 buçuk yıldır buna önem vermeye başladık” şeklinde konuştu. Ayrıca, haber üretiminde doğru, özgün ve kaliteli içeriklere önem verdiklerini vurguladı.

DİJİTAL MEDYA HEDEFLERİ VE YENİ PLATFORM TANITIMI

Ormanlı, yeni markalar oluşturma hedeflerini sürdürdüklerini de ifade etti. “Dünya trendlerine baktığımızda habercilik, sosyal medyada ciddi oranda takip ediliyor. Hem trendleri takip ediyoruz hem de Türkiye’de öncü olmak istiyoruz. Türkiye’nin en büyük dijital medyası olmayı hedefliyoruz” dedi. Etkinlikte, Turkiyegazetesi.com.tr ve Turkiye Today Genel Yayın Yönetmeni Osman Bahattin Dirlik de söz aldı. Dirlik, Türkiye Gazetesi’nin okuyucularıyla kurduğu güçlü bağı vurguladı ve dijitalleşme sürecini hızlandırdıklarını aktardı. Ayrıca, kişiselleştirilebilir yeni web ve mobil tasarımlar ile 55 yıllık arşivin dijital erişime açılacağını duyurdu.

TÜRKİYE’NİN SSESİ DÜNYAYA TAŞINIYOR

Dirlik, İngilizce yayın yapan Turkiye Today’e de dikkat çekerek, bu platformun yabancı okuyuculara dengeli ve özgün bir Türkiye perspektifi sunduğunu ifade etti. “Türkiye’nin sesini, güçlü bir marka değeriyle dünyaya anlatmak artık bir tercih değil, zorunluluk” dedi. Organizasyon, fuaye alanında yapılan fotoğraf çekimiyle sona erdi.