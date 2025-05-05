İhlas Medya Grubu, Ödüller Aldı

IHLAS MEDYA GRUBU ÜÇ ÖDÜL KAZANDI

Nevşehir’de yapılan Cappastar Kapadokya Ödül Töreni’nde, İhlas Medya Grubu üç değişik kategoride ödül aldı. CT Haber tarafından düzenlenen bu törende, İhlas Medya Grubu içinde bulunan TGRT Haber, ‘En Güvenilir Kanal’ ödülüyle onurlandırıldı. Bu ödül, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e verildi. Atik, teşekkür konuşmasında, “izleyicilerin güvenine layık olmak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını” dile getirdi.

Aynı törende ‘Yılın En İyi Haber Ajansı’ ödülüne de İhlas Haber Ajansı (İHA) layık görüldü. Bu ödül, ajansın İstanbul 1. Bölge Müdürü Mustafa Biçer tarafından alındı. Ayrıca, gecede ‘Yılın Başarılı Dron Pilotu’ ödülü de İhlas Haber Ajansı muhabiri Vahit Aldı’ya verildi. Medya, sanat ve iş dünyasından birçok önemli isim, düzenlenen törende bir araya geldi.

MEDYA DÜNYASINDA ÖNEMLİ BULUŞMA

Cappastar Kapadokya Ödül Töreni, medya dünyasında önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Törende, başarılı isimlerin bir araya gelmesi, sektördeki dayanışmayı ve başarıyı kutlamak adına önemli bir fırsat sunuyor. İhlas Medya Grubu’nun aldığı bu ödüller de, grubun sektör içindeki yerinin ve başarısının bir göstergesi.