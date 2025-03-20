İhlas Pazarlama Denizli’de Yeni Hizmet Binası Açtı

İHLAS PAZARLAMA’DAN YENİ AÇILIŞ

İhlas Pazarlama Denizli Bölge Müdürlüğü, şehir merkezinde yer alan çeşitli birimlerini tek çatı altında topladı. 7 katlı İhlas Plaza, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz tarafından hizmete sunuldu. Korkusuz, “İhlas bayrağını en iyi yere taşıyacağız” ifadesini kullandı. Merkezefendi ilçesindeki Saraylar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki plazada hizmet vermeye devam edecek olan İhlas Pazarlama Denizli Bölge Müdürlüğü, yönetim, ofis şubeleri ve çağrı merkezini de bu yeni binaya taşıdı.

AÇILIŞA KATILIMCI YOĞUNLUĞU

Açılış etkinliğine, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Korkusuz’un yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Yakup Özaydın, Denizli Bölge Müdürü Soner Varol, İhlas Vakfı Denizli Yurt Müdürü Mustafa Alparslan ve davetli bölge müdürleri ile çalışanlar katıldı. Korkusuz, konuşmasında “10 yıldır İhlas Pazarlama’da yöneticilik yapıyorum ve bu süre içerisinde Denizli’nin bizim için çok özel bir şehir olduğunu” belirtti. Ayrıca, “Her zaman performansıyla göz kamaştıran Denizli’nin kendisine yakışmayan bir yuvası vardı. Zaman içerisinde yüksek enerjide çalışmalar yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz” dedi.

DENİZLİ’NİN GELECEĞİNE KATKI

Korkusuz, İhlas bayrağını ülke genelinde en iyi yerlerde taşımak için çaba sarf ettiklerini ifade etti. “Enerjilerin yüksek olduğu yerlerde çalışmayı temenni ettik ve tüm Türkiye genelinde bu anlayışla hareket ettik” diyen Korkusuz, Denizli’nin doğru ve güzel bir karar verdiğini belirtti. Açılış sonrasında İhlas Vakfı Denizli Yurt Müdürü Mustafa Alparslan tarafından yapılan dua ile yeni bina dualarla hizmete açıldı. Daha sonra Korkusuz, Denizli Bölge Müdürü Varol’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.