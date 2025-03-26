İhlas Vakfı, Sıla Yurdu’nda İftar Programı

İFTAR PROGRAMI MANEVİYATI YAŞATIYOR

Kastamonu’da yer alan İhlas Vakfı Sıla Yurdu’nda gerçekleştirilen iftar programları, İhlas Vakfı gönüllülerinin, protokol üyelerinin ve öğrencilerin bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamalarına olanak tanıyor. Bu programlar, gönüllülerin destekleriyle düzenleniyor ve Ramazan’ın ruhunu katılımcılara hissettiriyor.

PROTOKOL ÜYELERİ ÖĞRENCİLERLE ORUÇ AÇTI

İftar programlarından birine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ile Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Serkan Fırat konuk oldu. Kuşcu, öğrencilerle birlikte orucunu açarak, daha sonra onlarla sohbet etti ve öneri ile taleplerini dinledi. Yurt Müdürü Enis Köklü, Ramazan ayında birlik ve beraberlik duygusunu yaşatmak amacıyla iftar organizasyonları gerçekleştirdiklerini belirtti.

BİRLİK VE BERABERLİK RUHU

Köklü, “İhlas Vakfı Sıla Yurdumuzda Ramazan ayının maneviyatını bir arada yaşıyoruz. Gönüllülerimizin kıymetli destekleriyle düzenlediğimiz iftar programlarında bir araya geliyoruz. Gönüllerimiz ve öğrenciler iftar sofrasında Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu bir arada yaşıyor. Emeği geçen herkesten Allah’u Teala razı olsun” ifadelerini kullandı.