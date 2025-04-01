İhraç Edilen Teğmenler Hukuki Süreç Başlattı

MEZUNİYET TÖRENİ SONRASI İHRAÇLAR

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen mezuniyet töreninde Subay Andı okudukları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, haklarını geri kazanmak amacıyla Ankara İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Bu başvuru, daha önce dava açmış olan Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş ile birlikte toplamda ihraç edilen beş teğmenin TSK’ya geri dönmek için başlattığı hukuki süreci tamamlamış oldu.

DAVA TALEPLERİ VE GEREÇLER

Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, Ankara İdare Mahkemesi’ne verdikleri dilekçede, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınan ihraç kararının yürütmesinin durdurulmasını talep etti. Dava dilekçesinde, teğmenlerin gerçekleştirdiği eylemin disiplinsizlik olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgusu yapılarak, ihraç kararının iptali istendi.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE SONUÇLARI

Kara Harp Okulu’ndaki resmi mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıç çatarak Subay Andı’nı okumaları ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atması üzerine bir disiplin soruşturması başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında, devre birincisi olan teğmen Ebru Eroğlu’nun da aralarında bulunduğu beş teğmen, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma” ceza istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Ayrıca, mezuniyet sırasında görev yapan alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da inceleme başlatıldığı kaydedilmişti. Disiplin soruşturması sonucunda, beş teğmen ve üç disiplin amiri hakkında TSK’den ihraç kararı alınmıştı.