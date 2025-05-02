İhraç Kararı İçin Oylama Yapıldı

OLAYLARIN ARKA PLANINA DAİR BİLGİLER

Beşiktaş’ın 12 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen Disiplin Kurulu toplantısında önemli gelişmeler yaşandı. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve eski başkan Hasan Arat hakkında disipline sevk kararı alındı. Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ve üyeler, son toplantıda Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat’ın kulüpten ihracı için oylama yapılmasını belirledi. Yönetim bu kararı onaylarsa, ekim ayında gerçekleştirilecek İdari ve Mali Genel Kurul’da ihraç oylaması yapılacak.

TOPLANTIDAKİ GERGİNLİKLER

Beşiktaş’ın 2025 yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 12 Nisan Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Eski başkan Hasan Arat, konuşmasını sürdürdüğü sırada salonda gerginlik arttı. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, kürsüde bulunan Arat’a “terbiyesiz” şeklinde bir çıkışta bulundu. Bu ifadeye yanıt olarak Arat, “Sensin terbiyesiz” diye karşılık verdi. Devamında Yamantürk’ün “hırsız p….” demesiyle birlikte, Arat arkasını dönüp “Sen göreceksin” sözlerini sarf etti.