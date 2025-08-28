İhracat 24,9 Milyar Dolar Oldu

İHRACAT REKORU KIRILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2025 yılı Temmuz ayında ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırarak 24,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış ihracatımız da tüm zamanların en yüksek değeri olan 269,4 milyar dolara yükselmiş ve 270 milyar dolar sınırına dayanmıştır” ifadelerini kullandı. Bakan Bolat, 2025 Temmuz’unda aylık bazda ihracat rekoru elde ettiklerini ve yılın ilk 7 ayının 6’sında ihracatta artış sağlandığını vurguladı. Ayrıca, ithalat artış hızında bir yavaşlama sürecine geçildiğini dile getirdi. “Temmuz ayında dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesi olan 6,4 milyar dolara gerilemiştir.”

DURUMUN GÖSTERİCİSİ

İhracatın artış eğiliminde olduğu bu süreçte, ithalatın düşüşe geçtiğini belirten Bolat, “İhracatımız yüzde 11 artarak 24,9 milyar dolara ulaştı” diyerek, “2025 yılı Temmuz ayında yıllıklandırılmış ihracatımız da tüm zamanların en yüksek değeri olan 269,4 milyar dolara yükselmiştir” dedi. İthalatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 31,4 milyar dolara ulaştığını söyleyen Bolat, “İhracatın ithalatı karşılama oranı ise son 9 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 79,5’e yükselmiştir” dedi.

DİSCİPLİN VE DESTEK

Bakan Bolat ayrıca, “Artan mal ve hizmet ihracatıyla temmuz ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesi beklenmektedir” sözlerini kullandı. İlk 7 ayda ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 156,3 milyar dolara ulaşması dikkat çekti. Dış ticaret açığının azalma eğilimine geçtiğini kaydeden Bolat, “2025 Temmuz ayında dış ticaret açımız yüzde 11,8 oranında azalarak 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Bolat, “AB-27’nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması ve iç karışıklıklar gibi zorluklarla birlikte gelen rekabet koşullarına rağmen ihracatımızda artış devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımıza sunduğumuz destekler, ticari diploması faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir” şeklinde sözlerini tamamladı.