İhracat Pazarlarını Kaybediyoruz, Faizler Yükseliyor

İHRACATTAKİ SIKINTILAR VE FAİZLERİN YÜKSEKLİĞİ

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, ihracat pazarlarının kaybedildiğine dikkat çekti. Ülkenin ekonomik durumu hakkında yaptığı açıklamada, “Faizler yüzde 49’a dayandı, ticari kredilerin yıllık faizi yüzde 60’ı aştı. Ticaret Bakanı suskun kalarak üreticiyi ve ihracatçıyı sahipsiz bırakıyor. Mehmet Şimşek komutasında ekonomi sadece faiz lobilerini mutlu ederken, Ticaret Bakanı ortalıkta görünmüyor” ifadelerini kullandı.

DESTEK GÖRMEYEN SANAYİCİLER VE ESNAFLAR

Ateş, ihracat verilerinin sınırlı bir artış gösterdiğine dikkat çekti. “2024 yılında ihracatın milli gelire oranı yüzde 19’a geriledi. İhracattaki artış, milli gelirdeki büyümeyle aynı hızda ilerlemiyor. Yani Türkiye daha çok üretmesine rağmen ihracattan aynı oranda gelir elde edemiyor. Döviz kurunun sabit tutulmaya çalışılması bunun en önemli nedeni” dedi. Ayrıca, mevcut ekonomik programın sanayici, üretici ve ticaret esnafını yüksek faizler altında ezdiğini belirterek, “Esnaf dükkanını döndüremiyor, sanayici bırakın yatırımı, üretimi yapamaz durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek faizleri zirveye taşırken, Ticaret Bakanlığı sadece izliyor” açıklamasında bulundu.

TİCARET BAKANLIĞI’NIN PASİFLİĞİ

Ateş, Ticaret Bakanlığı’nın durumu üzerine de eleştirilerde bulunarak, “Bu ekonomik program esnafı, sanayiciyi, ihracatçıyı yok sayıyor. Tüm ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek’in elinde, Ticaret Bakanı adeta devre dışı bırakılmış durumda. Bu kadar yaşanan soruna rağmen bir tepki göstermemesi, pozisyonunu sorgulatır hale getirmiştir. Bakan Bolat’ın pasifliği kabul edilemez” dedi. Son olarak, “Bu ülke üretmeden büyüyemez, ihracat yapmadan zenginleşemez. Ama üreticiye ve ihracatçıya destek olmayan bir Ticaret Bakanlığı ile bunların olması mümkün değil” ifadelerini kullandı.